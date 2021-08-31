Москаль о продлении домашнего ареста Медведчуку: ЕСПЧ рассмотрит дело быстрее и объективнее украинского суда

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Суд пытается затянуть по времени дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, потому что у них нет никаких адекватных доказательств.

Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" выразил экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганской области, народный депутат Верховной Рады VI-го и VII-го созывов Геннадий Москаль.

"Это абсолютная дурость. Он что съест материалы дела, когда будет ознакомляться? В этих материалах кроме распечатки с интернета и вырезки с газет абсолютно ничего нет. Я не знаю, что там можно уничтожить, съесть, или как Медведчук может препятствовать. Это абсолютная глупость", - заявил он.

По его словам, у суда уже просто нет аргументов, которые бы доказали, почему без любых оснований продолжают дело.

"Без любых допустимых доказательств, которых нет в уголовном производстве. Поэтому и придумывают глупости. Может еще сказать, что дома у Медведчука труба прорвет и затопит материалы? Или еще что-то придумать. Это уже переходит здравый смысл полностью", - добавил он.

Москаль добавил, что в Украине суды могут длиться долго.

"То не будут появляться государственные обвинители, то не будут появляться свидетели. Потом апелляция, кассация. Я думаю, что Европейский суд по правам человека быстрее и оперативнее примет, и примет 100% в пользу Медведчука", - резюмировал Москаль.

Как сообщалось, ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что его коллеге Виктору Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции о продлении сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.