Кузьмин: Нынешняя власть может не доработать до конца своей каденции

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

В Украине сейчас происходит узурпация власти, однако она продлиться недолго. Ряд чиновников могут не доработать до конца своей каденции. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Узурпация власти-это преступление. То, что сейчас происходит, мы видим эту ползучую узурпацию власти, осталось совсем чуть-чуть, судебная система и средства массовой информации, в секунду может измениться все", - заявил народный депутат.

Кузьмин спрогнозировал, что ряд чиновников могут досрочно сложить свои полномочия.

"Я надеюсь на то, что это будет очень быстро, и уверен в том, что эта власть до конца своей каденции не проработает, все измениться. Я надеюсь, что в следующем году мы этих ребят больше во властных кабинетах не увидим", - подытожил политик.

Напомним, недавно Ренат Кузьмин заявил, что Верховная Рада, Кабинет министров и президент Украины должны уйти в отставку, а в стране необходимо провести перевыборы. Нардеп подчеркнул, что полная смена власти и изменение курса спасут Украину от распада и уничтожения.