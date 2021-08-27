Потемкин: Медведчук не опустил руки и продолжает борьбу

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардеп Виктор Медведчук не опустил руки и продолжает борьбу. Об этом заявил общественный деятель Александр Потемкин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

По словам Потемкина, украинцам так же необходимо бороться за свои права. "Медведчук борется, он не опустил руки, он не испугался, он не убежал. В своем последнем интервью он сказал, что надо бороться, если мы, украинцы, хотим жить в правовой стране, нам тоже за свои права надо бороться", - считает общественный деятель.

Ранее сообщалось, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека. В иске речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос о продлении сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции о продлении сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, сторона защиты подала апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.