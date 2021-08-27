Могилев: ЕСПЧ примет решение в пользу Медведчука и Украине придется платить

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

По иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в Европейском суде по правам человека будет принято решение в его пользу. Такое мнение высказал экс-министр внутренних дел Анатолий Могилев в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Учитывая, что происходит в последнее время, у адвокатов в нашей стране появилось очень много работы – начиная от пенсий и заканчивая закрытием каналов, репрессиями в отношении оппозиционных политиков. Я глубоко убежден, что иски по закрытиям каналов и по привлечению к отвесности Медведчука будут удовлетворены ЕСПЧ и тогда Украине придется эти решения выполнять", – сказал он.

Могилев также считает, что закрытие телеканалов будет стоить Украине многомиллиардных сумм, но платить за это будут простые украинцы.

"Более того, закрытие каналов будет стоить многомиллиардных сумм, опять же именно наших денег, налогоплательщиков, из-за безграмотных действий власти. ЕСПЧ никакого отношения к нашей власти не имеет, на него надавить будет невозможно. Я глубоко убежден, что эти решения суда будут приняты в пользу Медведчука и в пользу каналов, которые были закрыты, потому что это прямое нарушение норм права у нас в стране", – добавил экс-министр.

Напомним, Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, отметив, что теперь похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты.

Стоит добавить, что в начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.