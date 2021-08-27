Эксперты: Санкции Зеленского – это политика Шарикова, всё отнять и поделить

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Санкции украинской власти во главе с Владимиром Зеленским в отношении СМИ, журналистов и их родственников – это проявление не силы, а слабости.

Об этом заявила адвокат Елена Лешенко, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении популярного оппозиционного издания "Страна", а также его главного редактора и журналистов.

"Журналисты, блогеры, издания могут нам нравиться или нет… но именно мы – зрители и читатели, определяя кнопкой отписки или подписки, их для себя цензурируем… А санкции власти в отношении СМИ, журналистов и их родственников, помимо того, что это нарушение закона и Конституции, это ещё и проявление слабости. И в долгосрочной перспективе слабые всегда проигрывают", – уточнила Лешенко.

В свою очередь, медиа-эксперт Татьяна Чугаенко напомнила, что офис президента Владимира Зеленского впервые применил санкции в феврале, когда незаконно запретили оппозиционные телеканалы, а также ввели санкции против главного оппозиционного политика Виктора Медведчука.

"Каждый раз все эти санкции и запреты будут вызывать всё больший резонанс. В феврале, когда Зеленский подписал указ о запрете телеканалов, а затем указ о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, многие проамериканские журналисты откровенно радовались. А сегодня, как пишет главред "Страны", часть провайдеров отказалась блокировать сайт, потому что даже те, кто кричат националистические лозунги, начали понимать, что завтра "зелёные" точно также запретят их самих", – пояснила эксперт.

Чугаенко добавила, что санкции против популярного интернет-издания – это такое же беззаконие со стороны Зеленского и СНБО, как и политические репрессии против Виктора Медведчука.

"Поэтому санкции против "Страны" – это такое же беззаконие, как и репрессии против Медведчука, против ряда бизнесменов, против других оппозиционных политиков. В этой ситуации радует только то, что все эти незаконные запреты – это как "всё отнять и поделить" у Полиграфа Шарикова в "Собачьем сердце". У Булгакова этот "герой" тоже строил из себя "хозяина жизни", вот только продолжалось это, как мы помним, совсем недолго", – заключила специалист.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд ее отклонил, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.