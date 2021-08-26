Венедиктова повторяет обвинения против Медведчука с суфлера Офиса президента, – Ожегов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова нечаянно дала понять, что за уголовными делами против депутатов от оппозиции стоит Офис президента Владимира Зеленского. Так политический эксперт Сергей Ожегов прокомментировал видео генпрокурора Ирины Венедиктовой о том, что Офис генерального прокурора завершил следствие по делу народного депутата от оппозиции. Об этом Ожегов написал в Facebook.

"Посмотрел видео Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая сообщила, что следствие по делу двух депутатов закончено. И хотя фамилии в ролике не называются, каждому ясно, что речь об оппозиционерах Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке", – пояснил эксперт.

Ожегов отметил, что Венедиктова говорит неправду, потому что материалы до сих пор не переданы адвокатам для ознакомления.

"Венедиктова говорит, точнее, читает с суфлёра, что расследование закончено и материалы теперь будут переданы для ознакомления подозреваемым. Вопрос: Зачем генпрокурор говорит неправду? Прокуратура сообщила, что передаст материалы адвокатам Медведчука 30 августа – только тогда можно будет говорить об окончании следствия", – констатировал политический эксперт.

Ожегов указал на взаимосвязь между интервью президента Владимира Зеленского и видео генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Зачем же Венедиктова "бежит впереди паровоза"? Не потому ли, что Зеленский в интервью The Washington Post и другим иностранным СМИ снова вспомнил о Медведчуке, показав, что его волнует, как идет борьба против главного политического оппонента?" – задался вопросом эксперт.

По словам Ожегова, генпрокурор нечаянно показала, кто на самом деле стоит за репрессиями против оппозиции во главе с Медведчуком.

"Не успел Зеленский сказать о Медведчуке, как генпрокурор бегом побежала докладывать, как продвигается главное политическое дело страны. И, кстати, "спалила контору", еще раз показав, кто на самом деле стоит за репрессиями", – подчеркнул эксперт.

Ожегов выразил уверенность, что генпрокурор Ирина Венедиктова, вместо того чтобы стоять на страже закона, выполняет политический заказ Офиса президента.

"Помнится, когда Юлия Владимировна, рассказывая о том, что "вона працює", также как и Венедиктова, читала с суфлёра, как вдруг закричала "Пропало всё!". Похоже, что Ирина Венедиктова, вместо того чтобы стоять на страже закона, тоже "працює" с суфлёра. С суфлёра Офиса президента", – заключил политический эксперт Сергей Ожегов.