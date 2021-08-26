Медведчук: Украина – единственная страна среди бывших республик Советского Союза, которая не вышла на уровень экономики и ВВП 1990 года

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина – единственная страна среди бывших республик Советского Союза, которая не вышла на уровень экономики и ВВП 1990 года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает 112ua.tv.

"Что отличает государство? Уровень жизни людей, уровень экономики, уровень реализации социальных программ. Давайте посмотрим, что происходит здесь (в Украине, – ред.). Первое – уровень доходов и уровень экономики. Украина – единственная страна среди бывших республик Советского Союза, которая не вышла на уровень экономики и ВВП 1990 года. Единственная! Ее экономика по итогам 2020 года составляет 64% от ВВП УССР 1990 года.

УССР образца конца 80-х и 90-го года – это экономика, которая входила в десятки лучших экономик стран Европы, именно УССР. И в вопросах космоса, самолетостроения, приборостроения, развития машиностроения и многих других отраслей мы были в десятке лучших в Европе. И что? На сегодняшний день 75-80% экспортной продукции является сырьем, то есть сырьевой характеристикой. Самые главные продукции, которые поставляются на экспорт, – это зерно, зерновые и подсолнечное масло. Мы превратились в сырьевую экономику с аграрным уклоном, и аграрное производство каждой последний год падает", – отметил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что власть должна позаботиться о людях и помочь в вопросах медицины, образования, социальных выплат. Только тогда Украина сможет стать успешной страной.

"Речь идет и о Конституции, речь идет и о законодательстве, когда права и свободы людей сведены до нуля их реализации. Когда идут политические репрессии, когда идут политически мотивированные действия, направленны на узурпацию власти в стране, когда введена внесудебная расправа с гражданами, независимыми СМИ, закрываются каналы, идет борьба с инакомыслием. Если мы это не защитим, если мы не восстановим эти права, если мы не восстановим экономику построением разновекторной экономики с учетом моста между Европой и Россией, восстановления экономики и экономических отношений с Россией, с другими странами, в первую очередь со странами Тихоокеанского, Азиатского региона, где наша продукция является наиболее конкурентоспособной, где эта конкурентоспособность поможет восстановить нашу экономику, так как это основа всего. Если мы не сделаем справедливой социальную сферу, если мы не поможем нашим людям в вопросах медицины, образования, социальных выплат, то страна Украина как страна счастливая для своих людей, как страна успешная, существовать не может", – сказал он.

Медведчук считает, что "это главное и стратегическое, что надо сделать в будущем, анализируя то, что произошло, анализируя то, что имеет место сегодня".

Напомним, 23 августа на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь" вышла статья "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" авторства председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука. В ней он среди прочего пишет, что украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто управляет страной.

"Совершенная, демократическая, свободная и счастливая Украина существует только в головах отдельных граждан. На деле все не так. Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет", – отметил политик.