Медведчук: Запад все больше устает от бездействия украинской власти в вопросе достижения мира на Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жинь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Запад все больше устает от бездействия украинской власти в вопросе достижения мира на Донбассе. Об этом в интервью каналу "Перший Незалежний" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Минские соглашения должны выполняться, должна готовиться нормандская встреча, в первую очередь, встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств. Мы снова возвращаемся к одному. Последняя встреча в "нормандском формате", которая имела место 9 декабря 19 года - она же предприняла ряд шагов, которые были согласованы. И во время этого парижского саммита было принято парижское коммюнике, где прямо было записано о том, что необходима имплементация формулы Штайнмайера, необходимо правовое регулирование и установление правового статуса, особого для ОРДЛО, ведь все это написано в этом коммюнике. Более того, там даже были указаны сроки исполнения того, что намечено, согласовано и утверждено. Но ведь прошло не четыре месяца, как вы помните, а прошло уже фактически полтора года. А воз, как говорится, и ныне там", - подчеркнул политик.

Глава политсилы добавил, что чем больше проходит времени, тем менее актуальным становится этот вопрос для стран Европы.

"И мы же видим уже вот этот процесс того, что западные партнеры Украины устают от бездействия украинской власти. Просто устают и просто заявляют: да, Минские соглашения надо выполнять. В это время мы видим, что обострилась позиция, которая высказывается представителями неконтролируемых территорий. Это связано и с выдачей огромного количества паспортов, это связано и с тем, каким образом они видят свое будущее. А ведь мы украинцы и наша власть обязана видеть это будущее только в одном контексте, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс", - резюмировал он.

Глава политсилы добавил, что власть выстраивает условную идеологическую стена между Украиной и неконтролируемыми территориями, а не ищет пути общности интересов, общего знаменателя того, что может сблизить и может сделать реальной политику того, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс.

"Мир на Донбассе - это актуальная тема номер один во всех социологических исследованиях. Значит, люди хотят мира, люди понимают, что неустановление мира - это отражение на их жизни, на их уровне доходов, на экономике Украины, на реализации социальной сферы. Мир - это то, что необходимо сегодня стране для ее дальнейшего развития. И если в этом контексте нет осознания со стороны власти, то это самая большая стратегическая ошибка, которая, естественно, повлечет на состояние дел сегодня в стране и, естественно, будет влиять на дальнейшее развитие в стране", - резюмировал Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Также СНБО ввел санкции против Анатолия и Ольги Шарий.

Накануне Нацсовет заявил, что подаст иск об аннулировании лицензии канала "НАШ". Причина – выступление в его эфире лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко, который якобы говорил разжигающие вражду фразы.