Медведчук: Все обвинения против меня являются необоснованными, политическими мотивированными и результатом фабрикации уголовных дел, что является нарушением действующего уголовного законодательства

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Все обвинения против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука являются необоснованными, политическими мотивированными и результатом фабрикации уголовных дел, что является нарушением действующего уголовного законодательства. Об этом лидер оппозиции заявил в интервью "Першому Незалежному".

Медведчук подчеркнул, что у правоохранительных органов, у прокуратуры не было никаких оснований предъявлять материалы подозрения, у них нет никаких доказательств и поэтому, по его словам, данное уголовное преследование является незаконными политическими репрессиями в адрес оппозиции. Оппозиционный политик добавил, что несмотря ни на что, будет продолжать борьбу за справедливость.

"Буду продолжать борьбу, буду продолжать борьбу, направленную на то, чтобы опровергнуть все эти незаконные, сфабрикованные, уголовные обвинения. И вы абсолютно правильно сказали, что к праздникам каждый должен продемонстрировать свои достижения, но это советская ментальность, она неплохая, неплохая я сразу скажу. Демонстрировать достижения к празднику — это хорошая традиция и хороший обычай, если это действительно достижение, и, если они реальные, а не приуроченные какой-то дате, потому что зачастую, в том числе и в советскую эпоху имели места именно такие случаи. Но вот здесь в лучшем свете советских последователей, которых можно оценить не с положительной, а с крайне отрицательной стороны, были действия прокуратуры. Видно, прокуратура хотела прогнуться и подтвердить о том, что они на своем месте, они ведут активную борьбу, и они завершили уголовное расследование, и предоставили, как заявила генеральный прокурор материалы для ознакомления, но у нас это генеральный прокурор заявила о том, что такие материалы предоставлены для подозреваемого и его защиты, а у следователя другая точка зрения, он письменно уведомил о том, что ознакомления с материалами дела может начаться только 30 августа. Нарушение этого закона, конечно же нарушение, но ведь разве это единственное нарушение?" - задал риторический вопрос политик.

Он напомнил, что, на сегодняшний день, проведение экспертиз, отдельных следственных действий - все это в своей совокупности является грубейшим нарушением уголовно процессуального кодекса, действующего законодательства, что демонстрирует вопиющие нарушения конституционного права лидера оппозиции на защиту.

"Это вопиющее нарушение гарантировано мне национальным законодательством, европейским международным законодательством, правом на справедливый суд. Я приведу только один пример, не характеризуя всю так называемую, так называемую базу, которую они почему-то именуют доказательственной, это то, что были удовлетворены десятки ходатайств обвинениями следствий, прокуратурами следствий. Более того, они должны были быть реализованы, но они не реализованы. Несмотря на то, что сроки следствия были принципиально со стороны прокуратуры продлены до середины ноября и были согласованы, и удовлетворены ходатайством защиты, проведением дополнительно десятка, я подтверждаю, следственных действий, все свернули, поставили точку и объявили о завершении досудебного расследования и готовы предоставить материалы, для ознакомлений. Конечно же, как я уже сказал, с материалами пока никто не знакомился, когда ознакомимся я скажу больше, но я и сегодня знаю и уверен, что все эти обвинения являются необоснованными, политическими мотивированными, и результатом уголовного преследования, фабрикации уголовного дела в отношении меня, в отношении моего коллеги народного депутата Козака, что является, в том числе нарушением действующего уголовного законодательства по отношению оценки действий тех должностных лиц, которые пошли на эту фабрикацию уголовного преследования", - резюмировал политик.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.