Медведчук: Украинской власти во всем мире говорят о том, что для достижения мира на Донбассе нужны конкретные действия

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Во всем мире считают безальтернативными Минские соглашения в вопросе решения конфликта на Донбассе

Украинской власти необходимо понять, что для достижения мира на Донбассе нужны конкретные действия. Такой позиции придерживаются во всем мире. Об этом заявил глава "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью "Першому Незалежному".

Он добавил, что весь мир считает Минские соглашения безальтернативным вариантом, согласно которым необходимо действовать, чтобы добиться мира на Донбассе.

"Когда сегодня говорят "нужна нормандская встреча, надо оптимизировать, надо разблокировать Минские соглашения", возникает вопрос. Подождите, но для того, чтобы их разблокировать, надо действовать в русле Минских соглашений. Для того, чтобы сегодня реализовывать политику, изложенную в Минских соглашениях, которые признаются, подчеркиваю, безальтернативными во всем мире, в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, в Берлине, в Москве и в Киеве тоже отчасти об этом говорят, надо конкретные действия. И поэтому, если не будет конкретных действий, ничего не будет в этом вопросе", - сказал Виктор Медведчук.

Напомним, 23 августа на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" вышла статья "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" авторства председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука. В ней он среди прочего пишет, что украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто управляет страной.

"Совершенная, демократическая, свободная и счастливая Украина существует только в головах отдельных граждан. На деле все не так. Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет", - отметил политик.