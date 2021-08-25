Медведчук: Украина может не пережить еще один Майдан

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина может не пережить еще один Майдан. Однако будет он или нет - зависит от терпения людей. Об этом заявил глава "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью "Першому Незалежному".

Нардеп также добавил, что многие ожидают от осени новых акций протеста.

"Страна достаточно перетерпела и получила огромный ущерб от двух Майданов 2004-2005, 2013-2014 годов. Падение экономики, обеспечение социального уровня жизни в нашей стране, началось в 2005 году после первого Майдана. После второго Майдана мы фактически угробили экономику, социальную сферу, и через 7 лет после событий второго Майдана, мы далеки чтобы выйти на уровень 2013 года, и в плане экономическом развитии, и в социальной сфере. Так вот еще один Майдан страна может и не пережить", - сказал Виктор Медведчук.

Он убежден, что Украине не нужны Майданы, за организацию которых платят деньги. Медведчук считает, что стране необходим процесс прогрессивного развития.

Ранее Медведчук заявил, что власть должна позаботиться о людях и помочь в вопросах медицины, образования, социальных выплат. Только тогда Украина сможет стать успешной страной.

"Речь идет и о Конституции, речь идет и о законодательстве, когда права и свободы людей сведены до нуля их реализации. Когда идут политические репрессии, когда идут политически мотивированные действия, направленные на узурпацию власти в стране, когда введена внесудебная расправа с гражданами, независимыми СМИ, закрываются каналы, идет борьба с инакомыслием. Если мы это не защитим, если мы не восстановим эти права, если мы не восстановим экономику построением разновекторной экономики с учетом моста между Европой и Россией, восстановление экономики и экономических отношений с Россией, с другими странами, в первую очередь со странами Тихоокеанского, Азиатского региона, где наша продукция является наиболее конкурентоспособной, где эта конкурентоспособность поможет восстановить нашу экономику, так как это основа всего. Если мы не сделаем справедливой социальную сферу, если мы не поможем нашим людям в вопросах медицины, образования, социальных выплат, то страна Украина, как страна, счастливая для своих людей, как страна успешная, существовать не может", - сказал он.

Медведчук считает, что "это главное и стратегическое, что надо сделать в будущем, анализируя то, что произошло, анализируя то, что имеет место сегодня".

Напомним, 23 августа на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" вышла статья "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" авторства председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука. В ней он среди прочего пишет, что украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто управляет страной.

"Совершенная, демократическая, свободная и счастливая Украина существует только в головах отдельных граждан. На деле все не так. Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет", - отметил политик.

Также Медведчук заявил, что только украинцы могут построить успешную Украину, нам ее не построит ни США ни Европа, ни Россия.