Медведчук: Только мы можем построить новую, успешную страну, нам ее не построят ни США ни Европа, ни Россия

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Только украинцы могут построить успешную Украину, нам ее не построят ни США ни Европа, ни Россия. Об этом в интервью "Першому Незалежному" заявил глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Мы должны продолжать эту борьбу, потому что только мы можем построить новую, успешную страну. Нам эту страну не построит никто – ни США, ни Европа, ни Россия. Только граждане Украины, осознав, что всё зависит от них, могут сделать перелом в том, что мы ощущаем сегодня. При прежнем режиме – бедную страну, а при режиме сегодняшнем – нищую страну. Исправить эту ситуацию можно лишь объединившись, поняв, что у нас общее и действительно ли мы хотим жить в успешной стране, которая будет жить и работать в интересах всех граждан нашей страны, всех граждан Украины", - считает Медведчук.

"Мы продолжаем борьбу, продолжает борьбу партия, продолжаю борьбу я независимо от того, что нахожусь под домашним арестом, я вижу смысл борьбы. А смысл этой борьбы – это защита интересов наших граждан. Это защита интересов от того, что власть не хочет на Донбассе, защита от жилищно-тарифных цен на услуги, которые просто зашкаливают и уничтожают наших людей. Это защита их прав и свобод, это защита их социальных обязательств со стороны государства, которые должны были направлены со стороны государства и власти, и которую они на себе не ощущают. Это защита нашей экономики", - отметил парламентарий.

Ранее Медведчук заявил, что власть должна позаботиться о людях и помочь в вопросах медицины, образования, социальных выплат. Только тогда Украина сможет стать успешной страной.

"Речь идет и о Конституции, речь идет и о законодательстве, когда права и свободы людей сведены до нуля их реализации. Когда идут политические репрессии, когда идут политически мотивированные действия, направленные на узурпацию власти в стране, когда введена внесудебная расправа с гражданами, независимыми СМИ, закрываются каналы, идет борьба с инакомыслием. Если мы это не защитим, если мы не восстановим эти права, если мы не восстановим экономику построением разновекторной экономики с учетом моста между Европой и Россией, восстановление экономики и экономических отношений с Россией, с другими странами, в первую очередь со странами Тихоокеанского, Азиатского региона, где наша продукция является наиболее конкурентоспособной, где эта конкурентоспособность поможет восстановить нашу экономику, так как это основа всего. Если мы не сделаем справедливой социальную сферу, если мы не поможем нашим людям в вопросах медицины, образования, социальных выплат, то страна Украина, как страна, счастливая для своих людей, как страна успешная, существовать не может", - сказал он.

Медведчук считает, что "это главное и стратегическое, что надо сделать в будущем, анализируя то, что произошло, анализируя то, что имеет место сегодня".

Напомним, 23 августа на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" вышла статья "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" авторства председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука. В ней он среди прочего пишет, что украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто управляет страной.

"Совершенная, демократическая, свободная и счастливая Украина существует только в головах отдельных граждан. На деле все не так. Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет", - отметил политик.