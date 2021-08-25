Медведчук: Контракт на транзит газа через Украину может быть продлен, если это будет экономически выгодно Европе и России

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Контракт на транзит газа через Украину может быть продлен в том случае, если это будет экономически выгодно Европе и России. Такое заявление сделал глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью "Першому Незалежному".

"Разговоры со всех сторон, что кто-то обещает, что контракт на транзит газа будет продлен после 2024 газа - это реально? Конечно, реально. Я подтверждаю, что это может быть. Но только на конкурентных началах. Ведь газ будет идти транзитов в Европу по пути, который на 2000 км длиннее, чем "СП-1" и "СП-2", только в том случае, если это будет экономически выгодно кому? Первое, потребителям этого газа, то есть, потребителям в странах ЕС. Второе, если это будет выгодно с учетом платы за транзит, для поставщика газа - для РФ. Третье, если результат выгоды первого и второго будет наконец выгоден для Украины. Вот если эти три составляющие свести к общему знаменателю, тогда и я отвечу, что такой контракт и его продление возможны", - заявил Виктор Медведчук.

Также он добавил: "Но вы знаете, ведь те, кто этим вопросом занимается, они хорошо владеют вопросом. Владеют вопросом представители НАК "Нефтегаз", Министерство энергетики. Я думаю, они донесли эту позицию и до премьер-министра, и президента, и сделали это давно. Одно дело создавать было газовый консорциум, о котором я говорю последние лет 15 и заинтересовать в транзите газа в первую очередь поставщика этого газа - Россию, во вторую очередь - страны ЕС, и в основную очередь - Украину. Потому что транзит этот идет по территории Украины. Транзит этот на входе может получить 305 кубов газа, а на выходе в Европу - 145 миллиардов. И вот подумайте, а нужны ли были при этой прагматической позиции Украины, если б она заняла такую позицию в свое время? "СП-1", "СП-2", "Турецкий поток-1", "Турецкий поток-2"? Отвечаю: нет, не нужны были. А выгоду получала бы от транзита, от участия в консорциуме, при котором труба оставалась бы украинской, поставки оставались бы российскими, а потребление оставалось бы европейским", - подчеркнул глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, ранее глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что власть уже сегодня должна думать, где она возьмет 10-14 млрд куб.м российского газа, который мы якобы закупаем у Европы, но на самом деле отбираем из транзитной трубы.