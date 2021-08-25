Медведчук: "Европейский" газ, который мы закупаем - это российский газ, который отбирается из трубы на территории Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Газ, который Украина закупает в Европе - на самом деле, является российским, который отбирается из трубы на территории нашей страны. Об этом заявил председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью "Першому Незалежному".

Политик подчеркнул, что "европейский" газ для нашей страны отбирается на территории Украины, а сделки по его покупке заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа

"Я хочу обратить внимание на самую серьезную проблему – сегодня Украина получает газ с России. Не напрямую, но из прямых поставок. Что происходит? Газ, который транзитируется в Европе, он отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается в Украине. И таким образом мы получаем фактически 10-14 миллиардов в год. Именно этого газа! А теперь представьте, что, если по этой трубе в Европу газ не пойдет. А где мы будем брать этот газ? Вот задайте этот вопрос власти. Я уверен, что у них нет ответа. Более того, любой их ответ будет считаться чистой фабрикацией реальных событий и оценок тех фактов, которые могут наступить для Украины", - отметил оппозиционер.

Медведчук добавил, что если бы Украина не отказывалась от прямых поставок газа из России, то он, по итогу, был бы намного дешевле для конечного потребителя - простых украинцев.

"Поэтому, когда мы отрицаем прямые поставки из России, отказываемся от них, которые являются намного дешевле, а значит, этот газ мог бы быть и дешевле для населения наших стран, который сегодня поднялся до непонятных высот, мы просто лукавим. Я имею в виду власть украинскую – просто лукавят и говорят, нет, мы покупаем это в Европе. Но если контракт не продлят после 2024 года, заодно надо власти ответить, а где она будет брать этот газ, эти 10-14 или больше миллиардов, которые сегодня необходимы для потребления и украинских граждан, и украинских предприятий. Вот в чем сегодня главный вопрос", - отметил политик.

Напомним, ранее председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что контракт на транзит газа через Украину может быть продлен в том случае, если это будет экономически выгодно Европе и России.