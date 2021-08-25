Медведчук: Борьба с инакомыслием началась с закрытия оппозиционных телеканалов - это преступление власти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского начала борьбу с инакомыслием, начав с закрытия независимых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІK. Об этом в интервью "Першому Незалежному" заявил глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик выразил уверенность, что миллионы украинцев не поддерживают нынешнюю политику власти и тотальную цензуру, в том числе, на культурное наследие нации.

"Хочу сказать, как гражданин Украины, я во всем этом очень сомневаюсь, что сегодня миллионы граждан поддержат ту политику, которая проводится в Украине. Да, собственно говоря, мы и знаем, насколько сегодня поддерживается гражданами Украины действия власти в целом и действия президента Зеленского. Ведь это абсолютно не является никаким секретом на сегодняшний день о том, что дискриминация русского языка отрицательно воспринимается среди русскоговорящего населения. Полностью запрет творчества, СМИ, культурного наследия, которое было общим нашим и, более того, оно не просто было нашим общим – оно было наработано и украинским, и русским народом, и многими другими народами бывшего Советского Союза. Оно фактически сегодня находится под запретом. И та борьба с инакомыслием, которая началась с закрытия телевизионных каналов ("112", NewsOne, ZIK), закрытия "Першого Незалежного", который просуществовал в эфире всего час и был закрыт по письму, вдумайтесь, заместителя председателя Службы безопасности. Как еще можно назвать эту службу и как охарактеризовать и дать оценку этим действиям, которые являются, по факту, ничем иным, как преступными действиями в отношении свободы слова. Свободы слова, которая сегодня провозглашена Конституцией", - подчеркнул Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

20 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины". Под угрозой закрытия также пребывает канал "Наш".