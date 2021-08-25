Маслов о статье Медведчука: Украинцам нужно перестать смотреть на "обертку" и начать выбирать профессионалов

Тимур Маслов Фото из открытых источников

Тимур Маслов считает, что Зеленский продолжает политику Порошенко

Украинцы начали избирать во власть не профессионалов, а медийных личностей. Им нужно сменить тактику и перестать смотреть на "обертку". Об этом, комментируя статью председателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, заявил представитель молодежного крыла ОПЗЖ Тимур Маслов. Передает "Перший Незалежний".

"Зеленский строит оплот антироссии. Если мы возьмем его обещания до президентства и то, что происходит сегодня, мы видим зеркальную сторону Зеленского. Он продолжает политику Порошенко, хотя мы голосовали против этого. Возникает вопрос: когда наш народ перестанет верить в эту красивую "обертку" и начнет выбирать действительно профессионалов, а не каких - то медийных людей", - сказал Тимур Маслов.

Он добавил, что до сих пор у президентской партии нет четко прописанной программы, поэтому неизвестно, какой же на самом деле курс держит государство.

"Если мы будем брать "Слугу народа", то мы не знаем, какой курс держит наше государство, потому что они делают все хаотично, у них нет четко прописанной программы. До сих пор, 2,5 года или 3 уже даже прошло, нет этого, все происходит как-то спонтанно. Условно, мы берем деньги у МВФ, сказали "надо принять это", мы быстренько приняли это. Мы живем в такой истории", - добавил Тимур Маслов.

"Для того, чтобы прекратить вражду между людьми, нужно перестать навязывать часть одной культуры на другую культуру. Люди на востоке, если они хотят, что у них должны быть такие герои, такая история, - пусть сами решают, что в них должно быть. Нельзя навязывать одно на другое. Приведите хотя бы один пример, когда люди с востока страны пытались что-то навязать Западной части. Вы не найдете, не было никакой ситуации такой. Но сейчас из одной части пытаются навязать второй и Зеленский это одобряет, хотя на параде рассказывал, что все должны быть вместе, русскоязычные и украиноязычные должны быть вместе, а происходит все наоборот", - отметил Тимур Маслов.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин опубликовал свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которое запустило глубинные процессы в украинском обществе и политической среде.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отреагировал на публикацию российского президента и опубликовал свою статью - "о будущем украинского и русского народов".