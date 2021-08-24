Якубин о статье Медведчука: Если власть продолжит свою политику - это будет иметь разрушительные последствия для страны

Алексей Якубин Перший Незалежний

Политика, которую сегодня проводит действующая украинская власть, в будущем может иметь разрушительные последствия для страны. Об этом сообщил в эфире телеканала "Перший Незалежний" политолог Алексей Якубин, комментируя статью председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

По словам эксперта, в Украине сейчас проводится политика, которая вместо объединения распространяет или увеличивает неравенство между гражданами.

"У нас некоторые чиновники, народные депутаты от власти открыто говорят, что надо и пенсии забрать, гарантированные украинским гражданам, и социальные программы уменьшить, и увеличить налоговое давление на людей", - пояснил Якубин.

Политолог подчеркнул, что авторитарная политика действующей власти корреспондируется с ситуацией со СМИ. В частности, руководство страны пытается "закрыть те СМИ, которые будут показывать всю несправедливость, неравенство, и так далее".

"Мне кажется, если отталкиваться от статьи Медведчука Виктора, он просто продолжает ту логику, дискуссию о будущем Украины, которое возможно. Мы сейчас с вами видим это авторитарное давление в экономической сфере, давление на граждан Украины... видим, что в гуманитарной политике, по сути, каток такого этнонационалистического подхода остается устойчивым. Для страны это будет иметь разрушительные последствия", - предостерег Алексей Якубин.

Эксперт предупредил, что такие действия власти уже вызвали негативную реакцию в обществе, о чем свидетельствуют рейтинги поддержки и другие социологические опросы.

"Легитимность власти падает с каждым месяцем. Когда мы с вами говорим о социологии, о рейтингах поддержки и так далее - так это измерение легитимности. Рейтинг власти продолжает снижаться, а это значит, что у власти, по сути, просто будет оставаться еще некоторое время табличка (официальная должность, - ред.), но без общественной поддержки", - подытожил Якубин.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин опубликовал свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которое запустило глубинные процессы в украинском обществе и политической среде.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отреагировал на публикацию российского президента и опубликовал свою статью - "О будущем украинского и русского народов".