Маркосян о статье Медведчука: Эта власть - не наша, она работает не в интересах Украины

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Действующая украинская власть в лице президента Владимира Зеленского и его окружения является антинародной и работает не в интересах страны.

Такое мнение высказала политический аналитик Елена Маркосян в эфире телеканала "Перший Незалежний", комментируя вышедшую накануне статью председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?"

"Смотрите, что произошло еще в период Кучмы. Заинтересованные стороны геополитические увидели, что нужно в этой стране строить свою власть, не допуская появления здесь власти украинской. И вот эти все последние годы, начиная с Ющенко, здесь строится проамериканская или проевропейская власть", - отметила Маркосян.

По ее словам, эта власть "формируется, выбиваются группы влияния, влияние в бизнесе производится, на всех уровнях происходит это воздействие".

"Началось это все со СМИ, кстати говоря. Я не знаю ни одного журналистского издания авторитетного, которого бы не повезли за деньги запада учиться в Америку, в Европу, куда-нибудь, чего-нибудь, научить демократии, научить рассказывать о скандалах. Наших журналистов стали учить на Западе, хотя школа украинской журналистики всегда была на порядок выше и интереснее. Она была аналитической, то, чего сейчас, к сожалению, нет", - пояснила эксперт.

Маркосян отметила, что именно стремительный рост провоцировал появление в Украине тренда на построение чужой власти в стране.

"Это стало делаться извне. И мы видим этот результат. Эта власть - она не наша, она никакого отношения к интересам Украины не имеет. Она спекулирует нашей симпатией или нашим интересом, но это не наша власть. Поэтому то, что сделали, то, что мы получили за эти 30 лет. С журналистами, зачем журналисты, действительно, они им не нужны. Потому что эта власть - не наша. Вот и все, что произошло", подытожила Елена Маркосян.

Напомним, президент РФ Владимир Путин опубликовал свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которая запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отреагировал на публикацию российского президента и опубликовал свою статью - "О будущем украинского и русского народов".