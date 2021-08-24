"Куда пойдут ЕС и Запад, когда в Украине будут казнить?" В Чехии отреагировали на санкции против "Страны"

Заседание СНБО Офис президента Украины

На санкции, введенные СНБО в отношении главреда "Страны" Игоря Гужвы и самого издания, отреагировал чешский политик, публицист и основатель газеты Haló noviny Роман Блашко, сообщает "Страна.юэй".

Он назвал происходящее диктатурой власти, которая сама изобрела способ прекращения работы неугодных СМИ с помощью санкций подконтрольного президенту Украины Владимиру Зеленскому Совета национальной безопасности и обороны.

"Нелегитимная действующая власть в Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским закручивает гайки и уничтожает останки оппозиции. Зеленский ввел дополнительные санкции в отношении СМИ и в настоящее время заблокировал самое читаемое оппозиционное средство массовой информации в Украине, сайт STRANA.UA. Он также наложил на главного редактора Игоря Гужву санкции, принятые на основании решения Совета национальной безопасности Украины. Издание STRANA.UA посещали более 22 миллионов человек в месяц", - написал Роман Блашко на своей странице в ФБ.

Также политик написал, что Зеленский утвердил решение СНБО своим указом, который предусматривает блокировку сайтов и немедленное обязательство провайдеров закрыть доступ к публикациям во всех социальных сетях. При этом провайдеры начали вводить блокаду еще до указа президента. К тому же это не первая расправа с оппозиционными СМИ, заявил Блашко и напомнил о закрытии телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK.

"Санкции в виде отзыва лицензии СМИ на основании решения Совета национальной безопасности, который находится под контролем Президента Украины, является инструментом, изобретенным администрацией.

Владимир Зеленский сам и без суда может запретить работу любого носителя в Украине. На мой взгляд, это очень явная диктатура нынешней нелегитимной власти! Где ЕС, почему молчит? ЕС предпочитает демократию и выставляет ее напоказ! Так почему он отказывается видеть, комментировать и вмешиваться в это? Куда пойдут ЕС и Запад, когда в Украине будут казнить людей?" - пишет Роман Блашко.

Напомним, санкции против Игоря Гужвы, "Страны" и компаний-издателей были введены на заседании СНБО в пятницу, 20 августа.