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В Харькове активисты Молодежного крыла ОПЗЖ отметили 78-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков

Фото из открытых источников

В Харькове активисты Молодежного крыла ОПЗЖ совместно с ветеранскими и общественными организациями отметили 78-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков и отпраздновали День Города. 

"Сегодня мы почтили память наших освободителей на Мемориале Славы. Ведь День Города для харьковчан – это не только праздник и веселье. В этот день Харьков силами советской армии был освобождён от нацистских захватчиков. Именно поэтому каждый год мы собираемся почтить память погибших героев. Мы всегда будем помнить о подвиге наших героев, которые ценой своих жизней завоевали Великую Победу", – рассказал глава Харьковской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Евгений Корсун.

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