Панченко о митинге журналистов закрытых телеканалов: Мы будем бороться за свободу слова, с нами правда

Перший Незалежний

Власть в Украине слабеет и в какой-то момент ее рейтинг упадет, оставшись в точке невозврата. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сообщила украинская телеведущая Диана Панченко, находясь на митинге закрытых каналов под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы".

По ее словам, все прихвостни власти и люди с "патриотической" позицией очень радовались, когда закрыли телеканалы "112 Украина", Zik и NewsOne, однако при попытке прервать деятельность Анатолия Шария и издания "Страна.ua" такой бурной реакции не последовало. Она добавила, что это свидетельствует о том, что власть слабеет, однако осенью наступит непростой период для населения, в частности, из-за повышения тарифов.

112ua.tv

"Власть слабеет и это очевидно. Действительно, осень, скорее всего, будет очень непростой. Помимо повышения цен на газ, а они будут, потому что цены на мировых хабах растут, нас, вероятнее всего, ждут веерные отключения электроэнергии. Очередной карантин, очередной коронакризис и непростая геополитическая ситуация. Встреча с Меркель это продемонстрировала, а впереди еще встреча с Байденом", - сказала телеведущая.

Телеведущая подчеркнула, что у руководства страны находятся люди без каких-либо идей и принципов, которые упиваются властью, а не улучшают благополучие граждан и государства в целом.

"Они одержимы этой властью, это единственная сегодня их страсть. И все их действия нацелены на то, чтобы эту власть удержать, потому что они, как наркоманы на игле, зациклены на ней. Рейтинг этой власти будет шататься и в какой-то момент наступит точка невозврата", - резюмировала она.

Она отметила, что терпеть еще три года правовой нигилизм и тарифный геноцид невозможно, и призвала граждан рационально делать свой выбор.

112ua.tv

Напомним, ранее журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обратить внимание на свободу слова в Украине и повлиять на украинскую власть.

Ранее также с просьбой о встрече журналисты обращались к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Также Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо о нарушении Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации со "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Кроме того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и оно не было принято независимым органом.