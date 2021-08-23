Панченко о блокировании митинга журналистов: Зеленский сегодня в абсолютной агонии, он не знает, когда остановиться, а значит конец его близок

Перший Незалежний

Президент Украины Владимир Зеленский находится сегодня в абсолютной агонии, он не знает, когда остановиться, а значит конец его близок. Об этом заявила ведущая Диана Панченко на митинге журналистов закрытых каналов.

"Хорошая новость друзья тоже есть и я постоянно об этом повторяю - у каждого диктатора есть недостаток: он не знает, когда остановиться. Зеленский сегодня в абсолютной агонии, в этом бесправии и абсолютном правовом нигилизме, он не знает, когда остановиться, а значит конец его близок. И то, сколько нас здесь и сколько людей нас поддерживают, еще раз это подтверждает", – сказала она.

Панченко также прокомментировала блокирование митинга со стороны правоохранителей.

"Я вот сейчас вижу огромное количество правоохранителей – мне очень жаль, что власть настолько нас боится. Ну, это еще раз показывает, что мы работаем хорошо, что нас слышат, как бы Зеленский не говорил о том, что нас, мол, слушать нельзя.

Я, знаете, вспоминаю сейчас вот прекрасную кричалку: "поліція з народом", которую кричали на Майдане, когда выступали за некие химерные европейские ценности, одна из которых основополагающая - это как раз свобода слова. Сейчас полиция, как раз таки против народа. Я думаю, что все эти ребята, к сожалению, стали заложниками обстоятельств. К сожалению, я думаю, они сами (я очень много общалась с правоохранителями) не очень рады работать вот на эту власть. И думаю, что если таким образом будет продолжаться, не дай Бог конечно, если дальше буду закрывать средства массовой информации, если дальше будут пытаться закрыть рот всем нам - то все эти ребята скоро будут, к сожалению, поставлены перед выбором - или быть с народом таки и сейчас дать журналистам пройти, или дальше прислуживать этой отвратительной, гнилой и самое ужасное трусливой власти", – отметила ведущая.

По ее мнению, саммит "Крымская платформа", который проходит в здании Национальной оперы, возле которого и планировали провести митинг журналисты, но их не пустила полиция, это надуманное, неестественное, неприродное мероприятие, которое никакой пользы не принесет и не вернет Крым.

"Сегодня мы видим саммит Крымской платформе - абсолютно надуманное, неестественное, неприродное мероприятие, которое абсолютно никакой пользы не принесет, это понятно, никаким образом Крым не вернет. И все что делает эта власть, как раз противоречит возращению Крыма. В отличие от редакционной политики "Першого Незалежного", которая всегда была настроена на то, чтобы вернуть Крым, чтобы вернуть Донбасс. Мы как раз те, кто объединял всегда и точно не разжигал вражду", – отметил она.

Напомним, журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обратить внимание на свободу слова в Украине и повлиять на украинскую власть.

Ранее также с просьбой о встрече журналисты обращались к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Также Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо о нарушении Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации со "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Кроме того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и оно не было принято независимым органом.