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На издание "Страна" осуществляется мощная DDoS-атака

Фото из открытых источников

На сайт издания "Страна" проводится мощная DDoS-атака. Об этом сообщили в издании. 

"Параллельно блокированию нашего нового домена strana.news в Украине на сайт "Страны" идет мощнейшая DDoS-атака", - отмечают журналисты. 

В издании уточнили, что из-за DDoS-атаки сейчас доступ к сайту есть не постоянно. 

"Техслужба "Страны" отбивает атаки и работает над восстановлением нормальной работы сайта", - добавили журналисты.

Без перебоев "Страну" можно читать в Telegram.

Напомним, 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Теперь у издания "Страна"  новый доменной адрес. Вместо предыдущего адреса https://strana.ua, новости "Страны" размещаются на сайте по ссылке: https://strana.news/.

Под зданием Национальной оперы сегодня прошел митинг закрытых каналов. Украинская телеведущая Диана Панченко отметила, что власть в Украине слабеет и в какой-то момент ее рейтинг упадет, оставшись в точке невозврата. По ее словам, все прихвостни власти и люди с "патриотической" позицией очень радовались, когда закрыли телеканалы "112 Украина", Zik и NewsOne, однако при попытке прервать деятельность Анатолия Шария и издания "Страна.ua" такой бурной реакции не последовало. Она добавила, что это свидетельствует о том, что власть слабеет, однако осенью наступит непростой период для населения, в частности, из-за повышения тарифов.

В свою очередь журналист издания "Страна.ua" Владислав Бовдрук отметил, что власть ведет диалог с "неугодными" для нее средствами массовой информации с позиции силы, накладывая политические санкции без юридической основы.

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