Медведчук: Зеленский и Порошенко в целом с Путиным согласны и благословляют потерю граждан, а как следствие этого, возможность потери территориальной целостности Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко в целом согласны с президентом России Владимиром Путиным и благословляют потерю граждан, а как следствие этого, возможность потери территориальной целостности Украины. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Давайте спокойно разберем ответ Зеленского на те посылы, которые он бросает украинским гражданам, особенно тем, кто находится на неконтролируемой территории. Главный посыл нынешнего Президента русскоязычному населению – ты тут гость или нет? Если гость, то ты уже засиделся, и с вещами на выход. То есть Зеленский говорит не о народе, а о территориях, которые необходимо очистить от неправильных граждан. Масса людей усмотрели в этом ту риторику, когда в Германии в 30-х годах прошлого столетия называли немецких евреев гостями.

Но все-таки давайте рассмотрим процесс объемно – Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. При том, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс – Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан. Получается, что Зеленский работает в связке с Путиным: один отдает граждан Украины, другой принимает. И при внешнем несогласии Зеленский говорит Путину твердое да в вопросе развала страны.

Ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то становится закономерным вопрос: а если неправильные граждане, не дай бог, надумают это сделать с территориями? На это Зеленский говорит словами чеховского героя: Этого не может быть, потому что не может быть никогда! Да почему не может, если политический процесс запущен, а Зеленский сам является сегодня главным катализатором? Зеленский активно рубит сук украинской государственности, на котором сам сидит.

Вот Зеленский говорит, что люди рано или поздно сломают стену. Но вот вопрос, а кто эту стену построил? Кто ограничивал связи, контакты, обмен мнениями и информацией, свободу передвижения и экономическое сотрудничество? Да, эти строители стен неплохо заработали, но ничего толком, кроме личного обогащения, не добились. А если эту стену сломают не с той стороны, с которой думает Зеленский? Что тогда? Я недаром в начале статьи уделил внимание обществу России, там этот процесс уже запущен. Если в России русскоязычное население воспринимают как соотечественников, то стену могут и разрушить. Вопрос только как это сделают. Одно дело восстановление уважительных и взаимовыгодных отношений между Украиной и Россией, а другое – риск отторжения от Украины территорий.

Зеленский высокомерно заявляет, что Донбасс без Украины развиваться не будет. Но будет ли он развиваться с Украиной? Украина является единственной страной постсоветского пространства, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов. Сегодня это самая бедная страна в Европе, но Зеленского это ничуть не смущает. Сегодня Украина проигрывает России в первую очередь экономически. И проигрыш этот ‒ прямая ответственность Зеленского как Президента Украины. Поэтому разговоры Зеленского о развитии страны не стоят ничего. Нищую страну просто развалить и продать за долги кредиторам. И никакая патриотическая риторика не поможет.

Я не зря упомянул российских патриотов, которые считают, что никакой Украины быть не должно. В Украине подобных патриотов, только с противоположным знаком, вполне достаточно. Они считают Россию недостраной, которой скоро не будет, а Украину – образцом демократии и процветания. Лидером подобных мнений, без сомнения, является экс-президент Украины Порошенко.

Мы, украинцы, не имеем проблем с собственной идентичностью. И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы – украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ. И от россиян нас отличают не только собственный исторический опыт, язык (выделено автором), песни и танцы или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека (выделено автором), геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации (выделено автором). Эти различия в течение последних семи лет только усилились, и, кстати, не последнюю роль в ускорении этого процесса сыграл настолько отталкивающий для Украины Путин… Украина выбрала свой путь развития – членство в ЕС и НАТО. Социологические опросы показывают, что на референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать три четверти тех, кто планирует принять в нем участие. За НАТО – соответственно две трети украинцев, которые готовы участвовать в референдуме. Российская агрессия, кстати, существенно усилила поддержку евроатлантического курса среди украинцев.

Тут тоже необходимо разобрать все пассажи, которые открывают всю подноготную подобной идеологии. В Украине, оказывается, нет проблем с собственной идентичностью: украинцы говорят на одном языке, имеют одну кухню и даже танцы танцуют одни и те же. Но давайте читать далее ‒ по словам того же Порошенко, цифры которого (по результатам многочисленных социологических исследований последнего времени) явно завышены, так как, согласно соцопросам, за ЕС голосуют 53‒65%, а за НАТО – 42‒53%. Таким образом, есть миллионы граждан, которые этот курс не поддерживают и которых господин Порошенко в расчет принимать не хочет.

Но если господину Порошенко по барабану мнение миллионов граждан, то о какой политической культуре и отношении к правам человека может идти речь? Да и сам Порошенко ранее официально сознался, что он русскоязычный человек, а это ставит под сомнение, что у него лично нет проблем с идентичностью. По Порошенко, Украина имеет причастность к европейской цивилизации, а Россия ‒ нет. Но тут-то и кроется подвох. Ведь по этой логике русскоязычные регионы нужно отдать обратно в Азию. Получается и Порошенко согласен с Путиным.

В такой идеологической парадигме вообще нет будущего. Зачем Украине какой-то Донбасс и Крым, если на остальной части уже построено мощное европейское государство? По Порошенко развитие Украины закончилось ‒ она выбрала свой путь (армию, язык и веру), альтернативы этому нет, основы государства, общества, счастливой страны уже построены. Остается следовать заветам Порошенко, в частности, поставить его статую на освободившийся постамент памятника Ленину.

Но такая совершенная, демократическая, свободная и счастливая Украина существует только в головах отдельных граждан. На деле все не так. Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет. Порошенко транслирует сладкую сказку, которая не соответствует действительности, парализует волю для решения насущных проблем и строительства страны. Наша страна находится в тяжелом кризисе, и нужно ее спасать.

Вот и получается, что Зеленский и Порошенко в целом с Путиным согласны и благословляют потерю граждан, а как следствие этого, возможность потери территориальной целостности Украины. А Путину возражает один Медведчук, который упорно хочет вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", - уверен председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, президент РФ Владимир Путин опубликовал свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которая запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отреагировал на публикацию российского президента и опубликовал свою статью - "О будущем украинского и русского народов".