Марчевский про акцию протеста журналистов: Зеленский будет нести политическую и уголовную ответственность за свои незаконные действия

Перший Незалежний

Президент Украины Владимир Зеленский будет нести политическую и уголовную ответственность за свои незаконные действия. Такое мнение высказал генеральный продюсер незаконно закрытого телеканала "112 Украина" Артем Марчевский в ходе акции журналистов в защиту свободы слова в Украине.

Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK пришли к Национальной опере, где сегодня собрались европейские и американские политики, чтобы донести им информацию о президенте-диктаторе, который закрывает украинские СМИ за критику власти.

"Я не удивлюсь, если сегодня в оперном театре показывают "Лебединое озеро". Это то, к чему ведут нашу страну. То, к чему ведет нашу страну лично Зеленский. И он будет нести ответственность. Не только политическую, но и уголовную. Если он не сбежит как последний трус, в чем я практически уверен. То, что происходит с каналами, с медиа – это то, что происходит с каждым человеком. Никакого закона в нашей стране нет, он соблюдается только тогда, когда нужно на кого-то нажать, на кого-то надавить, провести СНБО, ввести санкции на неугодных, закрывать под домашним арестом оппозиционных политиков. Мы живем в театре абсурда, где не работает логика и прагматизм", - отметил Марчевский.

Напомним, вечером в понедельник, 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы". Власть натравили на журналистов полицию и нацгвардию.