Марчевский о закрытии телеканалов: Зеленскому не выгодна честная информационная политика, которая вскрывает его ложь

Генеральный продюсер незаконно закрытого телеканала "112 Украина" Артем Марчевский заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его властной команде не нужна честная информационная политика, и поэтому он закрывает честные украинские СМИ.

Об этом Марчевский заявил в ходе акции журналистов в защиту свободы слова в Украине.

Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK пришли к Национальной опере, где сегодня собрались европейские и американские политики, чтобы донести им информацию о президенте-диктаторе, который закрывает украинские СМИ за критику власти.

"Мы до сих пор продолжаем работать, делаем свою работу, показываем зрителям реальную информацию, которую они не могут получить на других каналах. Мы показываем реальную четкую позицию в частности по Востоку Украины, которая не совпадает с официальной позицией власти. Так, даже в отчетах СММ ОБСЕ есть данные про обстрелы, откуда что и куда прилетает. И эти данные не совпадают с тем, что нам рассказывает государство о том, кто первый начинает стрелять и откуда что летит. И такая честная информационная политика не устраивает Зеленского. То, что мы говорим, что визит Меркель – это провал украинской дипломатии. То, что Крымская платформа – это способ распилить государственные деньги. То, что мы говорим, что военный парад за 5,5 миллиардов гривен – это слишком в воюющей стране. Где бабушке в регионах не хватает денег заплатить за газ. Но мы тратим 200 миллионов долларов на то, чтобы у нас танчики на Крещатике поездили. Мощь не в этом. А в том, чтобы бабушка могла не только за коммуналку заплатить, но и жила безбедно", - отметил Марчевский.

Напомним, вечером в понедельник, 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы". Власть натравили на журналистов полицию и нацгвардию.