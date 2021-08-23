Колтак о митинге журналистов закрытых телеканалов: Власть не должна монополизировать свободу слова

Юлия Колтак ZIK

Власть в Украине не должна монополизировать свободу слова. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сообщила украинская журналистка Юлия Колтак, находясь на митинге закрытых каналов под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы".

"Не нужно власти монополизировать свободу слова, так и не нужно давать президенту монополизировать прекрасный зеленый цвет - цвет надежды, цвет весны. А что касается сегодняшнего митинга - мы в очередной раз пришли обратить внимание на давление на свободу слова в Украине мировой общественности.

Вчера мы точно также передали письмо через немецкое посольство канцлеру Германии - Ангеле Меркель, которая была с визитом в Киеве. Сама напомню, что Ангела Меркель была рождена в ГДР и даже в Германии во времена ГДР было сложно представить, чтобы каналы или любые средства массовой информации закрывали без суда и следствия, просто по звонку, как это, например, сделали с "Первым независимым" каналом.

Сегодня здесь у нас и Шарль Мишель, и остальные министры европейских стран, иностранных дел, министры экономики, президент Венгрии, который, кстати, сделал замечание нашему президенту во время Крымской платформы по поводу "утиску угорської мови в Україні", ну, я думаю, на Закарпатье венгерского языка.

Я думаю, что наш митинг и также митинги других коллег, которые также проводились утром - обратят внимание в том числе не только на ущемление языковых прав наших граждан, но и на ущемление их прав в отношении того, какую прессу им читать, какие каналы смотреть, на какие СМИ быть подписанными. Потому что сейчас диктат уже не может остановиться - он с телеканалов переключился на сайты, на информационные ресурсы.

Так также санкции ввели против наших коллег со "Страна.ua", против "Шарий.net". Более того "Страна.ua" уже на второй домен они перерегистрировали со страна.ua на strana.news. И на страна.ua были введены санкции, но в обход закону уже заблокирован сайт и strana.news. То есть, в "Стране" нашим коллегам, уважаемым, приходиться создавать третий домен, чтобы как-то выжить и продолжать информировать своих читателей, вообще-то.

Мы боремся за свободу слова и пытаемся показать, что мы здесь, несмотря на то, что нас закрыли на телепространстве - нам не закрыли рты. Мы не опускаем рук, конечно же. Мы будем бороться, будем дальше писать, более того, в ООН обратили внимание на ситуацию со свободой слова в Украине. Целый отчет был обнародован организацией ООН. Кстати по организации ООН, если брать Резолюцию прав человека, то это больше даже 30 статей по этой резолюции возбуждено против нас - против журналистов. Это дискриминация и нас как сотрудников СМИ, так и наших уважаемых зрителей, слушателей и читателей", - заявила Юлия Колтак.

Напомним, ранее журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обратить внимание на свободу слова в Украине и повлиять на украинскую власть.

Ранее также с просьбой о встрече журналисты обращались к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Также Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо о нарушении Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации со "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Кроме того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и оно не было принято независимым органом.