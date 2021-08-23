Дудкин о митинге журналистов закрытых каналов: Власть творит самый настоящий произвол

Перший Незалежний

Нынешняя власть творит в Украине самый настоящий произвол. Об этом заявил политический эксперт Юрий Дудкин, комментируя митинг закрытых телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы".

"Я всех поддерживаю журналистов, которые на сегодняшний день от власти терпят вот подобные унижения. Мало того, это вообще уму непостижимо в европейском государстве, чтобы были закрыты сразу четыре телеканала, причем самых популярных телеканала. Те телеканалы, которые смотрело наибольшее количество граждан Украины. Это вообще, это уму непостижимо. Мы, конечно, ожидали от мира большей реакции в том числе и от Европы, куда мы так вероломно стремимся все это время, все эти 7 лет. Но Европа нам сегодня особо то и не помогает. Да, есть какие-то там заявления отдельные и в том числе и в Совете Европы и в Европарламенте о том, что они крайне обеспокоены ситуацией, но это уже такое, знаете, дежурная фраза, на которую никто, собственно, не обращает никакого внимания. А здесь у нас в стране происходит самый настоящий произвол. Власть Зеленского, власть его команды делают все для того, чтобы эту власть узурпировать, то есть, не просто там вклиниться в работу судов, прокуратуры, но даже в четвертую власть - власть журналистскую, власть прессы пытается подмять под себя. И кстати, ей это хорошо удается", - заявил Дудкин.

При этом он подчеркнул, что украинское журналистское сообщество оказалось расколото.

"Смотрите, на сегодняшний день журналистское сообщество, собственно говоря, разделено, оно расколото, как собственно говоря, весь украинский народ по национальным квартирам. Украинское журналистское сообщество тоже расколото - есть те, кто поддерживают явно все действия господина Зеленского, это ряд телеканалов, которые на сегодняшний день полностью, что называется, легли под него, а на самом то деле - ранее они были тоже такими независимыми. Безусловно, это все каналы олигархические. Это именно те телеканалы с владельцами, которых он так сильно собирается бороться, но пока что этой борьбы не видно, никак. И я думаю, что господин Зеленский очень здорово рискует в том смысле, что ни один произвол, ни одна тоталитарная система, в которую постепенно превращается Украина - она себя долго не продержит, в самом полном смысле этого слова. А она требует в первую очередь большой финансовой поддержки, а у господина Зеленского на этот счет - карманы пустые. Но есть большая стена сзади, железобетонная стена - это стена Запада, которому нравится все, что делает господин Зеленский", - высказался политический эксперт.

"Правовой нигилизм, который существует сегодня в Украине - практически не регулирует, на сегодняшний день, проблему с закрытием телеканалов. В чем это выражается? В первую очередь в том, что власть грубейшим образом, наглым, циничным образом, интернирует парламентскую оппозицию, которой является "Оппозиционная платформа - За жизнь" во главе с ее председателем политсовета - Виктором Медведчуком. Безусловно, процесс по нему затягивается, как и затягивается весь процесс по физической нейтрализации оппозиции второй парламентской партии в Украине. И я думаю, что на сегодняшний день, нет никаких перспектив надеяться на то, что наша судебная система, которая полностью лежит под властью, под Банковой - она может этот вопрос решить в правовом поле", - резюмировал Дудкин.

Напомним, ранее журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обратить внимание на свободу слова в Украине и повлиять на украинскую власть.

Ранее также с просьбой о встрече журналисты обращались к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Также Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо о нарушении Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации со "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Кроме того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и оно не было принято независимым органом.