Журналисты закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK призвали Меркель повлиять на украинскую власть относительно борьбы со СМИ

Перший Незалежний

Журналисты незаконно закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK призвали канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на украинскую власть относительно борьбы с неугодными СМИ. Об этом сообщил журналист и ведущий Вячеслав Пиховшек во время передачи соответствующего письма в посольство Германии.

"Госпоже Меркель как человеку, который вырос в демократической республике, непонятно, как неустойчива ситуация со свободой слова может быть. У нас она очень шаткая. Потому что три телеканала, "112 Украина", NewsOne и ZIK, а потом и "Перший Незалежний" были закрыты просто на основании решения Зеленского с помощью санкций без решения суда…. С другой стороны мы обращаемся к Ангеле Меркель - мы нуждаемся в помощи! Госпожа Меркель, с нашей точки зрения, сейчас отправилась не в прощальный визит на этой должности. Мы будем ей рады, когда она приедет в Киев не в должности канцлера Германии, а в другой роли", – отметил Пиховшек.

Он отметил, что даже в демократической Германии не было такого, чтобы можно было закрыть СМИ без решения суда.

"Но мы считаем, что сейчас Ангела Меркель может более свободно говорить и влиять на украинское руководство касательно того, что бороться с прессой - это то же самое, что и разбивать зеркало, когда у тебя проблемы с внешним видом. Мы считаем, что Меркель имеет моральный авторитет, который позволит повлиять на начинающего в политике Владимира Зеленского, который думает, что решил проблему, закрыв телеканалы. Но, закрыв СМИ, он не решил проблему, а создал ее", – отметил ведущий.

Пиховшек также напомнил, что в Германии не было указов, чтобы "прессовать" неугодных журналистов.

"Мы знаем точно, что Германия не давала указа "прессовать" немецких журналистов. Мы просим нам помочь и подтвердить этим моральное лидерство Германии и лично канцлера Меркель", – добавил он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.