Васильковский: Погибший Константин Павлов прославился на всю Украину, когда в качестве кандидата от партии Медведчука разгромил выдвиженца Зеленского и Ахметова

Константин Павлов Фото из открытых источников

Не прошло и года с того дня, когда Константин Павлов в качестве кандидата от оппозиции разгромил выдвиженца президента Владимира Зеленского и олигарха Рината Ахметова. Так политический обозреватель Николай Васильковский на сайте "Корреспондент" прокомментировал трагическую гибель мэра Кривого Рога, которая случилась в воскресенье, 15 августа.

"И года не прошло, как Павлов триумфально выиграл выборы мэра Кривого Рога – малой родины президента Владимира Зеленского. Между тем, Константин Павлов прославился в декабре 2020 года, когда кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука триумфально разгромил на мэрских выборах выдвиженца от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика, которого поддерживали и офис Зеленского, и олигарх Ринат Ахметов", – отметил эксперт.

Васильковский напомнил, как во втором туре выборов мэра Кривого Рога, 6 декабря, кандидат от ОПЗЖ с большим отрывом выиграл у выдвиженца Зеленского–Ахметова.

"Не помогли ни деньги Ахметова, ни поддержка Зеленского, который лично приезжал в Кривой Рог, чтобы агитировать за кандидата от "Слуги народа", – сделал вывод автор.

Васильковский обратил внимание, что наихудшие результаты кандидат Ахметова показал в тех районах Кривого Рога, где расположены предприятия олигарха.

"Но самое удивительное, что хуже всего результаты кандидата Зеленского-Ахметова оказались в тех районах, где находятся комбинаты и шахты, принадлежащие олигарху. К примеру, в Ингулецком районе, где находятся Южный и Ингулецкий ГОКи, Павлов набрал 63,09, в то время как кандидат Ахметова только 36,91%. Или в Терновском районе, где находятся Центральный, Северный ГОКи и шахта "Гвардейская" – у Павлова 53,69, у Шевчика 46,31%", – уточнил журналист.

По словам Васильковского, победа Константина Павлова имела символическое значение на уровне большой политики, поскольку кандидат от оппозиции показал, что политический бренд "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука сильнее Зеленского и Ахметова вместе взятых.

"Но самое главное, что победа Павлова имела огромное символическое значение, причем на уровне большой политики. Ведь кандидат от партии Зеленского, при поддержке самого богатого олигарха проиграл на малой родине самого Зеленского. Конечно, сыграл свою роль и тот факт, что Павлов – коренной криворожанин, что он известный в городе человек, что его поддержали Вилкулы и т. д. Но последние 10 лет на всех выборах в Украине огромное значение имеет политический бренд. Проще говоря, для избирателя важно, какая партия выдвинула кандидата. Поэтому победа Павлова в Кривом Роге стала сигналом, что политический бренд Медведчука оказался сильнее и Зеленского и Ахметова вместе взятых", – заключил политический обозреватель Николай Васильковский.