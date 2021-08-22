Украинские верующие собрались на молитвенное стояние за единство Украинской православной церкви

Перший Незалежний

В воскресенье, 22 августа, несколько сотен прихожан Украинской православной церкви со всей Украины пришли на молебен под отель "Интерконтиненталь" в Киеве, где остановился прибывший накануне в Украину патриарх Варфоломей.

Прихожане УПЦ собрались на молебен, чтобы выступить против раскола украинской церкви.

"Мы сегодня приехали сюда, чтобы подтвердить истину церкви Христовой, подтвердить верность канонической церкви, что нас много, мы верны своему предстоятелю блаженнейшему митрополиту Онуфрию, который является нашим духовным отцом. И мы будем стараться отстаивать православную правоту церкви христовой так как она является канонической, святой, апостольской и как говориться в священном писании, что врата ада ее не одолеют", - заявил приехавший на мобелен из Ровенской области отец Виталий.

Также он подчеркнул, что на сегодняшнем молебне верующие будут молиться Украинскую православную церковь и ее предстоятеля.

Напомним, в пятницу, в Украину прибыл патриарх Варфоломей. Верующие канонической Украинской православной церкви выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. Ранее в Мариинском парке прошел молебен православных верующих, которые выступили против приезда Варфоломея.

Протоирей Алексей Носенко заявил, что визит патриарха Варфоломея не несет мир в Украину, а несет дальнейшее разделение и обострение религиозной ситуации.

Кроме того, в субботу, 21 августа, представители епархий Украинской Православной церкви со всей Украины собрались под Верховной Радой, чтобы выразить свой протест в связи с визитом Патриарха Варфоломея в страну. Священнослужители призвали верующих молиться за покаяние Варфоломея.