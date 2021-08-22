Победители соревнований на празднике "Крепкая семья – единая страна" в Полтаве Кашкины получили 25 тыс грн

Семья полтавчан Кашкиных получила 25 тыс грн в качестве главного приза на празднике "Крепкая семья - единая страна" Фото из открытых источников

Семья Кашкиных победила в соревнованиях на семейном спортивном празднике "Крепкая семья – единая страна" в Полтаве и получила кубок и сертификат на 25 тыс грн, обойдя порядка 50 конкурентов. Награду победителями вручил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Вы честно получили победу и сорвали джек-пот в размере 25 тыс. грн. Вы искренне и блестяще вырвали эту победу, вы – молодцы! Искренне благодарю организаторов праздника и всех присутствующих! Эти соревнования нам показали, что никогда не надо отчаиваться и надо верить в свою страну и свою семью!" - сказал он.

В ходе праздника состоялось множество соревнований и конкурсов, в которых полтавчане участвовали как семейной командой, так и поодиночке. Так, была проведена эстафета, в которой папы перетягивали канаты, мамы плели из полосок ткани косы, дети собирали пятнашки. Наибольший восторг вызвал конкурс танцев, в котором папа-победитель получил приз в размере 1 тыс. грн.

Семьи, занявшие 2-е и 3-е места получили сертификаты на 15 тыс и 10 тыс грн соответственно.

Всех детей, присутствующих на празднике, угощали мороженным, сладкой ватой, дарили воздушные шары, к услугам маленьких полтавчан также были готовы мастера аквагрима.

Илья Кива помог провести лотерею среди гостей праздника, в которой 10 человек получили по 500 грн. Нардеп вручил победителям денежные сертификаты и кубки, после чего общался и фотографировался с участниками праздника.