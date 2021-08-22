Надеемся на поддержку: Журналисты незаконно закрытых Зеленским телеканалов собрались под немецким посольством в Киеве, чтобы передать письмо Меркель

Перший Незалежний

Журналисты незаконно закрытых Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" пришли под здание немецкого посольства в Киеве, чтобы передать письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель. Журналисты намерены попросить Меркель обратить внимание на ситуацию со свободой слова в Украине и повлиять на украинскую власть, передает "Перший Незалежний".

"Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель в гостях в Украине, в Киеве. Она встречается с президентом Владимиром Зеленским, который собственно и был инициатором закрытия наших трех телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK - ред.) и четвертого уже новообразованного - "Першого Незалежного". Каденция правления Ангелы Меркель подходит к концу - 26 сентября в Германии уже произойдут выборы в Бундестаг, выдерут немцы себе нового канцлера. Но Ангела Меркель запомнилась всему миру как миротворец и как борец за демократию. Вот мы к ней хотели бы обратиться под конец ее каденции с просьбой как-то повлиять на украинскую власть. Потому что ей как талантливому дипломату, безусловно, всегда удавалось это делать. И передать ей письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию со свободой слова в Украине, на ситуацию с закрытием наших, уже четырех каналов. На телеканалах не остановились - сейчас продолжается прессинг сайтов, YouTube-каналов, блогов и тд", - отметила ведущая "Першого Незалежного" Юлия Колтак.

Перший Незалежний

"Мы надеемся, что она услышит, поскольку нам, творческому коллективу, не удалось достучаться до президента Владимира Зеленского. К сожалению, он нас не услышал. А так как госпожа Меркель отстаивает демократические принципы и демократические ценности, в том числе и свободу слова, мы надеемся, что через нее президент сможет нас услышать. Надеемся, что она сможет донести им нашу позицию. К сожалению, нас, своих граждан, он не услышал. В феврале закрыли три телеканала - "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Затем закрыли новосозданный "Перший Незалежний" без судебного процесса, что абсолютно не вписывается в законные рамки. В пятницу СНБО также незаконно пытался закрыть интернет-издание "Страна.ua". Это уже не просто прецедент - это опасная тенденция со свободой слова, и мы хотим это донести к Меркель", - подчеркнула еще одна ведущая "Першого Незалежного" Евгения Скорина.

"2 сентября уже будет ровно 7 месяцев, как закрыли три крупнейших информационных ведущих телеканала. И несмотря на это мы все равно остаемся верными, мы продолжаем работать и бороться за свободу слова в Украине. И действительно обидно, что ситуация у нас именно такая, но все же за это все время было сделано очень много работы, было много обращений к международным организациям с просьбой поддержать нас. И я верю, если делать такую ​​работу, по кирпичику собирать вот все такие ситуации и делать все для того, чтобы отстоять свое право работать демократично и при нормальных условиях, доносить до людей правду, то все же, я верю, что нам удастся что-то сделать и сдвинуть с места в Украине, побороть все же эту ситуацию, которая сложилась в настоящее время", - заявила ведущая телеканала "Перший Незалежний" Анастасия Пшенична.

"Сейчас с нами находится письмо, которое мы хотим передать в посольство Германии. Госпоже Меркель как человеку, который вырос в демократической республике, непонятно, как неустойчивая ситуация со свободой слова может быть. У нас она очень шаткая. Потому что три телеканала, "112 Украина", NEWSONE и ZIK, а потом и "Перший Незалежний" были закрыты просто на основании решения Зеленского с помощью санкций без решения суда. Даже в демократической Германии не было такого, чтобы можно было закрыть СМИ без решения суда. С другой стороны мы обращаемся к Ангеле Меркель - мы нуждаемся в помощи! Госпожа Меркель, с нашей точки зрения, сейчас отправилась не в прощальный визит на этой должности. Мы будем ей рады, когда она приедет в Киев не в должности канцлера Германии, а в другой роли.

Но мы считаем, что сейчас Ангела Меркель может более свободно говорить и влиять на украинское руководство касательно того, что бороться с прессой - это то же самое, что и разбивать зеркало, когда у тебе проблемы с внешним видом. Мы считаем, что Меркель имеет моральный авторитет, который позволит повлиять на начинающего в политике Владимира Зеленского, который думает, что решил проблему, закрыв телеканалы. Но, закрыв СМИ, он не решил проблему, а создал ее.

Мы точно знаем, что Меркель не приказывала сажать в тюрьму бывшего канцлера Шредера только потому, что он вошел в Наблюдательный совет "Газпрома". Наверное, это и в голову ей не приходило. Мы знаем точно, что Германия не давала указа прессовать немецких журналистов. Мы просим нам помочь и подтвердить этим моральное лидерство Германии и лично канцлера Меркель", - подытожил ведущий "Першого Незалежного" Вячеслав Пиховшек.

Ранее журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским, обратились с просьбой о встрече к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.