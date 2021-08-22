Когда Медведчук опять устроит "зеленым" "избиение младенцев" в суде, о Зеленском скажут, что "Акела промахнулся", ‒ Джангиров

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук newsoneua.tv

Настоящий заказчик дела главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – это Офис президента. Такой вывод сделал политический публицист Дмитрий Джангиров на основе видео генерального прокурора Ирины Венедиктовой о том, что следствие по делу Медведчука закончено.

"В бессмертном булгаковском романе “Мастер и Маргарита” имеется мимолетный персонаж – “девица со скошенными к носу от постоянного вранья глазами”. Просмотр пресс-конференции генерального прокурора Украины Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ не оставил у меня сомнений в том, что эту роль – секретаря редакции, в которую Мастер принес свой роман, – наша “прокураторша” исполнила бы вполне естественно", ‒ написал публицист на своей странице в Facebook.

По мнению Джангирова, Венедиктова говорит неправду о деле Медведчука, потому что следствие может быть закончено, только когда материалы дела переданы адвокатам, а это произойдет лишь 30 августа.

"Что же касается содержательной части, то г-жа ВЕНЕДИКТОВА заявила об окончании расследования Офисом генпрокурора дела Виктора МЕДВЕДЧУКА. Что не может быть правдой, ибо материалы дела не были переданы для ознакомления защите. Прокуроры сообщили, что сделают это только 30 августа. Так зачем же бежать впереди паровоза?" ‒ задался вопросом публицист.

Джангиров объяснил это тем, что настоящий заказчик дела против Медведчука – это Офис президента Владимира Зеленского.

"Причина проста – все высокопоставленные чиновники должны к 30-й годовщине Независимости внести посильный вклад в юбилейные торжества. Разумеется, рвение генпрокурорши будет оценено президентом ЗЕ. К тому же президент Зеленский в интервью 5 иностранным журналистам (The Washington Post, “Новая газета” и т. д.) неосторожно показал, что эта тема его волнует, поэтому генпрокурор ВЕНЕДИКТОВА поспешила отрапортовать. Кстати, вот так “зеленые” неосторожно еще раз “спалили”, что на самом деле за репрессиями против МЕДВЕДЧУКА стоит Офис президента", ‒ подчеркнул публицист.

"Правда, как это нередко бывает, от излишнего рвения флагштоки падают. Вот и в данной ситуации у ВЕНЕДИКТОВОЙ с “флагштоком” возникли проблемы", ‒ пошутил публицист.

Джангиров пояснил, что в деле Медведчука нарушена подследственность, а экспертизы сфальсифицированы по заказу власти.

"Начнем с того, что, согласно закону, следствие в отношении народного депутата имеет право вести только Государственное Бюро Расследований (ГБР). Так что прокурорам еще придется объяснять судьям, почему против Виктора МЕДВЕДУЧУКА и Тараса КОЗАКА следствие ведут сотрудники СБУ, которые работают по принципу “замкнутого цикла”: по заказу СБУ экспертизы проводили сотрудники Института специальной техники и судебных экспертиз СБУ", ‒ отметил публицист.

"При этом “идеологическую зрелость” и “политическую целесообразность” их выводов зафиксировал лично гарант Конституции, наградивший через месяц после проведения экспертиз их исполнителей. “Заслуженного деятеля науки и техники Украины” получила Татьяна Будко, “заслуженного юриста Украины” – Анатолий Свинцицкий. Перед кем заслуженные? Вопрос риторический. Правда, они проводили экспертизу не оригиналов, а копий, что совершенно недопустимо и со старта делает эти экспертизы ничтожными. Но даже в этой ничтожности наши “заслуженные” деятели взяли новые “высоты”: оригиналы звукозаписи в деле ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЮТ!" ‒ подчеркнул публицист.

"Т. е. стенограмма беседы, которая является (по мнению следователей СБУ) уликой, не подтверждена записью разговора!! На что с подобной доказательной “базой” рассчитывает в суде ВЕНЕДИКТОВА – непонятно, ибо адвокаты МЕДВЕДЧУКА просто поднимут на смех прокуроров с такими уликами", ‒ предупредил публицист.

В завершение Джангиров предупредил, что Медведчук снова устроит "зеленым" в суде "избиение младенцев".

"Впрочем, тут, как в истории с флагштоками ко Дню Независимости – главное, чтобы достоял до 24 августа. Вот и здесь главное для генпрокурорши ‒ отчитаться перед заказчиком в лице президента ЗЕ о “победе” над главным политическим оппонентом к празднику, а 30-го – хоть трава не расти. А когда выяснится, что “победа” – это на самом деле “перемога”, МЕДВЕДЧУК снова устроит “зеленым” в суде “избиение младенцев”, а в политикуме опять скажут о ЗЕЛЕНСКОМ, что “Акела промахнулся”, будет уже не до того", ‒ заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.