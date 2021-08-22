Илья Кива о празднике "Крепкая семья – единая страна" в Полтаве: Нам надо возрождать институт семьи

Vitalii

В Украине необходимо максимально развивать традицию семейных спортивных праздников, направленных на популяризацию здорового образа жизни, поскольку страна нуждается в возрождении института семьи. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в ходе праздника "Крепкая семья – единая страна" в Полтаве в воскресенье.

"Мы решили, что должны сделать свой вклад в укрепление семьи, популяризацию здорового способа жизни, в празднование большого праздника – Дня Независимости. Мы решили возродить хорошо забытую традицию, когда семьи, участвуя в соревнованиях, зажигаясь азартом, - побеждают. И это все как раз пример нашему подрастающему поколению. Мы пригласили семьи Полтавы к участию в турнире, в котором победят сильнейшие, но и проигравших не будет", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что вопреки опасениям власти мероприятие планировалось и было проведено без политической составляющей.

"Сегодня не было политики и лозунгов, чего так боялись и администрация стадиона, и власть и Нацполиция, которые хотели нам заблокировать проведение праздника. Они опасались, что тут развернётся политическая пропаганда. Хватит этой политики, глупости, беспредела и сумасбродства. Мы собрались, чтобы подарить нашим детям радость. Мы возрождаем то хорошее, что было в нашем обществе – здоровые, крепкие, спортивные семьи", - отметил нардеп.

Политик также поблагодарил все участвующие в мероприятии семьи за принципиальное отношение к здоровому способу жизни.

"Огромное спасибо за такое отношение к спорту и укреплению семейных отношений. Семья – это основа морали общества, это стержень и фундамент любого общества. Сегодня в Украине надо возрождать институт семьи и популяризировать нормальные здоровые отношения между мужчинами и женщинами. Мы не должны останавливаться в своём общении с детьми и стремлении проводить как можно больше времени с ними, ведь от их воспитания зависит будущее нашей Украины", - подытожил он.

В ходе турнира состоялось множество конкурсов и соревнований, в которых принимали участие отдельно папы, отдельно мамы, отдельно дети, были и семейные соревнования. Семьи-победители получили три денежных приза в сумме 25 тыс грн, 15 тыс грн и 10 тыс грн. Кроме того, среди всех посетителей мероприятия была проведена беспроигрышная лотерея.