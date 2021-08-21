Журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой о встрече

Фото из открытых источников

Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским, обратились с просьбой о встрече к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Ниже приводим полный текст письма:

Ее Превосходительству, доктору Ангеле Меркель,

Канцлеру Федеративной Республики Германия

Ваше Превосходительство,

Журналисты трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК" пользуются этой возможностью для того, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью.

Грубо нарушив принцип верховенства права, украинская власть запретила трансляцию трех ведущих телевизионных каналов - сегодня это решение получает все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций. Для нас будет честью встретиться с Вами, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу вопиющего нападения на свободу прессы в Украине.

Мы уверены, что Ваша встреча с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека.

В случае невозможности такой встречи из-за плотного графика Вашего визита в Украину, просим Вас отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг наших телеканалов, и инициировать обсуждение этого вопроса в профильных европейских институтах.

Вкратце главные обстоятельства закрытия телеканалов можно описать следующим образом:

В начале февраля без каких-либо юридических оснований украинские власти закрыли телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". Практически полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Банковой. Однако мы не сдались и создали новый телеканал "Перший Незалежний", который объединил коллективы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК".

26 февраля телеканал начал вещание, однако, по указанию властей, через час после начала эфира было оказано давление на провайдеров телекоммуникационных услуг, в результате чего наше спутниковое вещание было отключено, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований нам было отказано в праве на работу, и мы были лишены доступа к нашей аудитории.

Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Поэтому мы просим Вас отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку тому, что происходит вокруг наших телеканалов.

С уважением, коллектив телеканала "Перший Незалежний"

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.