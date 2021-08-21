Варфоломей везет в Украину войну. Стыдная для украинских властей правда о расколе церкви в сенсационном расследовании на телеканале СПАС

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21 августа, в субботу, накануне визита Константинопольского патриарха Варфоломея I в Украину СПАС покажет спецпроект "Власть и вера"

21 августа, в субботу, накануне визита Константинопольского патриарха Варфоломея I в Украину СПАС покажет спецпроект "Власть и вера".

Документальный сериал о том, как и зачем политики в Украине уничтожали и уничтожают Церковь, подменяя ее искусственным симулякром — раскольничьим киевским патриархатом.

Это история церковного раскола в Украине, рассказанная из первых уст. Эксклюзивные свидетели, участники и жертвы политических и безбожных религиозных игр украинских политиков. В фильме приняли участие прихожане Украинской православной церкви, священнослужители, публицисты и религиоведы.

Что стоит за сценарием нового Смутного времени, поглотившего украинскую землю? Первая серия фильма рассказывает шокирующую правду о временах правления первого и второго Президентов Украины — Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, об их попытках создать свою карманную церковь, о женатом лжепатриархе Филарете и его жертвах.

Во второй серии идет детальный анализ следующий эпохи – Виктора Ющенко и Виктора Януковича. В ней расскажут о том, как президенты продолжали разыгрывать религиозную карту в своих политических интересах.

Третья часть показывает, что и последующие президенты Украины — Петр Порошенко, Владимир Зеленский — не просто не изменили выбранному ещё в 1992 году курсу на уничтожение Православной Церкви, напротив: они следовали ему с новой силой и рвением, пытаясь построить новую Украину как анти-Россию и при этом заигрывая с духовной жизнью народа.

Смотрите спецпроект "Власть и Вера" на телеканале СПАС в субботу, 21 августа в 20:50, и на телеканале "Первый Независимый" в воскресенье, 22 августа в 22:00, понедельник, 23 августа в 23:00.