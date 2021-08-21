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Торжественную встречу патриарха Варфоломея посетила горстка верующих "ПЦУ"

Правблог
Правблог

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Вселенский Патриарх Варфоломей Фото из открытых источников

Торжественная встреча главы Фанара в Михайловском монастыре в очередной раз доказала несостоятельность социологических исследований, "показывающих" наличие у "ПЦУ" большого количества паствы.

На фоне толпы "священнослужителей" организации Думенко особенно чётко была видна картинка мизерного количества верующих, пришедших почтить турецкого гостя.

А ведь сторонники последнего все это время утверждали, что визита Варфоломея "ждёт вся Украина".

И сегодняшние кадры из Михайловского продемонстрировали, что и это утверждение профанарских сил - ложь.

Нет у "ПЦУ" большой поддержки. Без государственной помощи данная организация не способна собрать своих верующих на знаковое мероприятие даже в выходной день.

Поэтому что Константинополь является колоссом на глиняных ногах, бредящим славой давно исчезнувшей Византии, что "ПЦУ" - проектом, поддержку которого приходится "рисовать" с помощью заказной социологии, что томос - документом, основанном на обмане о том, что легализацию структуры Думенко якобы жаждал весь "украинский народ".

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