Шуфрич: Абсолютно уверен, что в европейском юридическом соревновании выиграет именно сторона Медведчука

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обязательно выиграет иск к Украине, поданный его адвокатами в ЕСПЧ.

Такое мнение высказал народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передает "Голос правды".

"Абсолютно уверен в том, что в европейском юридическом соревновании выиграет именно сторона Медведчука. Более абсурдных обвинений, чем те, которые звучали во время судебных заседаний по поводу определения Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, я еще не слышал", - отметил Шуфрич.

Нардеп напомнил, что, как заверила Ирина Венедиктова, Офис Генерального прокурора передал на ознакомление Виктору Медведчуку материалы его обвинения.

"Уверен, что офис Генерального прокурора с облегчением избавился от этого "заказа Банковой". А дальше, как сказала Генеральный прокурор: "Все решит суд". Хочется верить, что так оно и будет! Именно суд, а не власть!" - подчеркнул Нестор Шуфрич.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд ее отклонил, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.