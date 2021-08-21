Протоиерей Геннадий: Полиция получила команду не пускать верующих с плакатами на протесты против Варфоломея

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Правоохранители получили указание не пускать на протест под Верховной Радой верующих, которые пришли с плакатами против Варфоломея. Об этом заявил протоиерей Геннадий Елин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Когда люди начали приходить на площадь, то полиция еще пропускала с плакатами, потому что мы все-таки видим, что с плакатами стоят. Но когда полиция увидела, что людей много и плакатов много, то скорее всего им поступила команда прекратить эти плакаты и они начали останавливать", - рассказа он.

По словам протоиерея, он сам видел, что полицейские изымали у священника и мирян плакаты.

"Что касается информации по поводу человека, которого задержали, то желаю ему крепости и силы. И за что задерживать, у него на плакате было написано, что Андреевская церковь это достояние украинского народа. Разве это не так? Я согласен с этим плакатом. И ее отдавать просто так заграничному гостю - это не правильно", - подчеркнул священнослужитель.

Напомним, в первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.