Потемкин: Государство не должно вмешиваться в церковные вопросы и потакать расколу православия

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Государство не должно вмешиваться в церковные вопросы и потакать расколу православия.

Об этом заявил общественный деятель Александр Потемкин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Что может сделать государство, так это не вмешиваться в церковные вопросы, не потакать переходу одних церквей в другие. То есть если действительно какая-то община хочет добровольно перейти в любую другую веру – это ж никто не запрещает, это личное дело каждого человека. Вопрос в том, когда это поощряется государством, когда один какой-то патриархат становится за счет другого – вот в этом есть проблема. Опять же – церковь перешла, но будут ли туда люди ходить и будет стоять просто пустое здание? И у нас достаточно много в Киеве церквей, и никто не запрещает каждому ходить в ту церковь, в которую он хочет", – отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что приезд в Киев епископа Константинопольского патриархата Варфоломея – это полностью политическое решение.

"Просто вопрос в том, что на 30-летие Украины пригласить сейчас Варфоломея – это политическое решение. Ведь зная о том, что есть острый конфликт церквями, его присутствие на официальных мероприятиях делает невозможным присутствие на этих же мероприятиях представителей Украинской православной церкви. Таким образом какая-то часть украинцев государством де-факто сепарируется, отделяется от празднования Дня независимости – то есть "вот этот праздник независимости будет как бы не для вас, вы неправильная церковь, мы будем праздновать, будет вот наш ПЦУ, будет Варфоломей, а вы нет, вы с нами не будете", – отметил Потемкин.