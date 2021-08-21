Отказался от Донбасса: Зеленский на 30-ом году независимости бросает миллионам граждан оскорбительное "чемодан-вокзал-Россия"

Офис президента Украины

Президент Зеленский в преддверии 30-го юбилея независимости Украины говорит о стене посреди страны, которая отделит Донбасс. Глава государства советует украинцам с неподконтрольных территорий искать счастья для своих детей в России. Он просто вычеркнул часть граждан, и перестал считать их украинцами.

"Я хочу, чтобы я был понят. Еще раз семья или ты гость. Я считаю, ели ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированного, и считаешь: "мы русские". Большая ошибка оставаться жить в Донбассе.... Поэтому я считаю для будущего своих детей и внуков... уже нужно ехать искать себе место в России", - сказал он в одном из интервью.

На 30-ом году независимости президент бросает своим гражданам оскорбительные слова: "чемодан-вокзал-Россия". При том, что это говорит продюсер, режиссер и сценарист русскоязычных сериалов, которые его окружение продает в Россию.

Все 30 лет независимости украинская власть потратила на переписывание истории, где День Победы стал Днем примирения, в стране появилось новое церковное формирование, а гражданам навязывают новую украинскую церковь.

Сейчас президент готов выбросить из страны миллионы граждан, возвести стену на линии разграничения. Он не собирается ничего делать, чтобы добиться мира на Донбассе. Это доказывает тот факт, что уже более полугода четыре украинки, которых представители ОРДЛО были готовы отдать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, ждут в застенках разрешения Зеленского. Потому что его актерское тщеславие задело то, что представители ОРДЛО готовы были передать их Виктору Медведчуку без каких-либо условий.

Решения и поступки Зеленского лишь доказывают, что ему все равно как будут жить украинцы.