Обращение представителей духовенства: Мы должны молиться за покаяние Патриарха Варфоломея

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В субботу, 21 августа, представители епархий Украинской Православной церкви со всей Украины собрались под Верховной Радой, чтобы выразить свой протест в связи с визитом Патриарха Варфоломея в страну. Священнослужители призвали верующих молиться за покаяние Варфоломея. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Черновицкая область пострадала от "любви" Патриарха Варфоломея, потому что он показывает свою любовь именно через избиение людей. В Черновицкой области были захвачены храмы, а также храмы, которые на сегодня на круглосуточном молебном стоянии... Почему Патриарх, который должен был принести мир, покой и объединение, он принес любовь раздора. Мы должны молиться за Патриарха Варфоломея, чтобы Господь даровал ему чувство покаяния, чтобы он понял свою ошибку", - говорится в сообщении.

Ранее староста храма села Старая Жадова Черновицко-Буковинской епархии Михаил Антонюк отмечал, что из-за Патриарха Варфоломея начались "варварские захваты храмов, избиения верующих и священноначалия". Антонюк отмечал, что хочет мирно посмотреть в глаза Варфоломею, и чтобы он ответил на те вопросы, которые беспокоят людей.

Напомним, сегодня Патриарх Варфоломей прибудет в Верховную Раду для встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

"Прихожане УПЦ хотят встретиться с Вселенским Патриархом, чтобы глядя в глаза, услышать его ответ на свою боль и на преступления, которые происходят фактически с его благословения.

Мы считаем, что именно действия Патриарха Варфоломея, привели к массовой дискриминации верующих УПЦ, рейдерских нападений на их храмы и создание анти-церковных законопроектов, которые нарушают Конституцию Украины и права православных граждан",- заявили в пресс-службе УПЦ.

Отметим, в первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильно и больше напоминает рейдерство.