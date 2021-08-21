На площади Конституции под Верховной Радой нет свободного места: Тысячи верующих УПЦ протестуют против Варфоломея

Фото из открытых источников

Священники уже начали молитву под предводительством отца Николая здания Верховной Рады, где проходят митинги против приезда патриарха Варфоломея.

Об этом рассказала корреспондент Ирина Германович, которая находится рядом с ВР.

"Людей в богослужение берет участие очень много. Сейчас на площади Конституции под ВР практически нет места. Все люди стоят с плакатами, и выступают против Варфоломея", - рассказала она.

На видео видно, что многие плакаты рассказывают о последствиях того, что произошло когда УПЦ получила Томос.

"Вот один из плакатов с надписью "500 захваченных храмов на твоей совести".... Они рассказывают, что им очень больного от того, что храмы захватывают и отнимают силой. Это приводит к расколу общества", - отметила Ирина.

"Видим, что много священников собрались, они уже начинают молитву... Эта акция должна продлиться до 15:00, но возможно люди останутся. Также на митинге раздают листовки, которые создали верующие - там они обращаются к Варфоломею и описывают всю боль, что получили после раскола церкви", - говорится в сюжете.

Напомним, в первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.