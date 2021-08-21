Кому вы нас продали: Представители духовенства под Радой обратились к патриарху Варфоломею

Перший Незалежний

В субботу, 21 августа, представители епархий Украинской православной церкви со всей Украины собрались под Верховной Радой, чтобы выразить свой протест в связи с визитом патриарха Варфоломея в страну.

Священнослужители обратились ко всем верующим и призвали их к молебну, а также к самому Варфоломею.

"Вы говорите, что возглавляемая вами церковь является церковью-матерью для нашего народа. Если это так, то почему, когда вас выгоняли с храмов, вы не видели. Когда у нас забирали все храмы - вы молчали. Когда нас били и калечили - вы и не видели, и молчали. А может это потому, что вы нас продали. Впервые вы нас продали при патриархе Дионисие IV в 1686 году… Сто лет назад нас продали радянской власти, признав обновленческий раскол и говоря, что патриарх, который возглавлял церковь, уже не является патриархом… А сейчас, когда нас гонят, бьют, отбирают наши храмы, а вы не видите и молчите, кому вы нас продали и за сколько. Вам (патриарху Варфоломею, - ред.) нужно было приехать немного раньше, ведь 5 июня этого года исполнилось ровно 335 лет, как вы нас впервые продали.

Я хочу призвать всех вас, дорогие отцы и братья, к соборной молитве за патриарха Варфоломея, чтобы Господь вдохновил его к покаянию за раскол, за то, что он принес грусть в наш народ, за разделение, которое усилилось из-за его вмешательства в дела УПЦ, за то, что он был первым по чести среди равных, захотел стать первым без равных, а вышло, что он стал первым без чести.

Хочу призвать вас к соборной молитве за нашего предстоятеля блаженнейшего митрополита Онуфрия, за нашу православную украинскую церковь, за наш набожный украинский народ. Чтобы Господь дал нам силы все это пережить, сохранить верность вере и каноническому православию, показать, что мы являемся божьими детьми и такими навсегда и останемся.

Помолимся Господу Богу нашему и Иисусу Христу", - заявил представитель Винницкой епархии УПЦ.

Напомним, в первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского Патриархата Варфоломея. В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильно и больше напоминает рейдерство.