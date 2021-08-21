Издание "Страна" сменило доменный адрес на strana.news

Предыдущий доменный адрес https://strana.ua неактивен

У издания "Страна" теперь будет новый доменный адрес. Об этом сообщается в Telegram-канале "Политика страны".

Так, вместо предыдущего адреса https://strana.ua, новости "Страны" будут размещаться на сайте по ссылке: https://strana.news/

Предыдущий доменный адрес неактивен.

Напомним, 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.