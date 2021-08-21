Илья Кива о запрете властями семейного спортивного праздника в Полтаве: Мы все равно подарим радость детям!

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Семейный спортивно-развлекательный праздник "Крепкая семья – единая страна" в Полтаве, запланированный на воскресенье, состоится - несмотря на запрет власти. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Мне позвонил директор стадиона "Динамо", и сказал, что праздника не будет, потому что ему запретили открывать стадион для полтавчан. И запретил ему и.о. начальника Нацполиции в Полтавской области, потому что он, наверное, решил, что стадион его. Завтра около тысячи полтавчан придут к закрытому стадиону и увидят истинное лицо трусливой, беспомощной власти Зеленского. Праздник состоится и возле стадиона! Мы все равно подарим радость детям, чтобы власть не делала, какие бы гадости не строила!" - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что для участия в празднике, посвященног Дню Независимости, уже зарегистрировались порядка 140 семей.

"Люди собирались подарить друг другу радость, провести время с семьёй, популяризировать здоровый образ жизни. Но власть сошла с ума! Она сегодня не только накладывает санкции на граждан Украины и, нарушая закон, закрывает СМИ, тем самым неся угрозу свободе слова и демократии, они и праздники семьи сейчас уже запрещает!" - отметил нардеп.

При этом он обратился к главе МВД: "Денис Анатолиевич, это точно не красит полицию и это точно не делает офицерам чести! Нацполиция должна бороться не с праздниками и спортивными мероприятиями, а с преступностью!" - подытожил он.

Как известно, праздник "Крепкая семья – единая страна" запланирован на 10.00 воскресенья на полтавском стадионе "Динамо". Организаторы: партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты – За Жизнь", при поддержке главы Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.