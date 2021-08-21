Антонюк: Из-за Патриарха Варфоломея в Украине начались захваты храмов и избиения верующих

Через Патриарха Варфоломея в Украине начались захваты храмов и избиения верующих. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил староста храма села Стара Жадова Черновицко-Буковинской епархии Михаил Антонюк.

"Варварским образом захватываются наши храмы, избиение верующих, избиение священноначалия, полное беззаконие, которое творится сейчас в Украине. И участником этих ускоренных событий является тот человек, который сегодня к нам пришел. Мы хотели бы мирно посмотреть ему в глаза, и чтобы он посмотрел нам в глаза, и ответил на те вопросы, которые нас беспокоят", - отметил Антонюк.

Напомним, сегодня Патриарх Варфоломей прибудет в Верховную Раду для встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

"Прихожане УПЦ хотят встретиться с Вселенским Патриархом, чтобы глядя в глаза, услышать его ответ на свою боль и на преступления, которые происходят фактически с его благословения.

Мы считаем, что именно действия Патриарха Варфоломея, привели к массовой дискриминации верующих УПЦ, рейдерских нападений на их храмы и создание анти-церковных законопроектов, которые нарушают Конституцию Украины и права православных граждан",- заявили в пресс-службе УПЦ.

Отметим, в первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильно и больше напоминает рейдерство.