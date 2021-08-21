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Активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ посетили Национальную Сорочинскую ярмарку

Фото из открытых источников

Активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ посетили крупнейшее в Украине и самое известное за ее пределами ярмарочно-выставочное мероприятие Национальная Сорочинская ярмарка, которая начала свою работу в селе Великие Сорочинцы Миргородского района. Об этом сообщает пресс-служба молодежного крыла. 

"В этом году на мероприятии работают около 2000 предпринимателей и мастеров. Мы с большим удовольствием посетили Ярмарку вместе с Ириной Евтушенко, Оксаной Ищенко,  ветеранами и гордостью Харькова —  Народной артисткой Украины Ниной Шестаковой. Очень понравилось выступление маленьких звёздочек эстрады, а также народный колорит всего мероприятия. Все наполнились отличными эмоциями и зарядились хорошим настроением", – рассказал руководитель Харьковской областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Евгений Корсун. 

Напомним, что с 1999 года Сорочинскую ярмарку посетили официальные делегации, дипломаты, художественные коллективы и участники 45 стран мира. 

Свой визит на ярмарку в 2021 году подтвердили дипломаты 10 посольств, аккредитованных в Украине.

 
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