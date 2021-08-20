Журавский о деле Медведчука: Власть старается слепить и передать дело в суд, пока не приехала Меркель

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Дело о политическом давлении на председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука является заказным. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сообщил доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

По его словам, украинская власть как можно быстрее пытается "слепить и бросить" дело в суд до того, как в Украину приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Академик добавил, что именно по ее рекомендации Виктор Медведчук во времена правления предыдущего президента попал в Трехстороннюю группу по обмену удерживаемыми лицами.

"Именно благодаря Медведчуку в Украину вернулись 1 200 человек. Я думаю, что у Меркель в переговорном кейсе во время ее визита в Украину будет стоять вопрос о давлении на оппозицию. Поэтому власть пытается как можно быстрее слепить это дело и бросить его в суд, чтобы потом затянуть процесс и сказать канцлеру, что они не влияют на судебный процесс", - сказал Журавский.

Он отметил, что дела, связанные с Виктором Медведчуком, попали в руки лицам, которые зависят от Банковой и будут принимать неправомерные решения. Доктор наук подчеркнул, что у обвинителей нет никаких весомых доказательств по делу главы ОПЗЖ, а дело в суде будут затягивать для того, чтобы не допустить Виктора Медведчука к участию в избирательной гонке президентской кампании.

Как сообщалось ранее, сегодня по приказу Зеленского прокуроры ГПУ намерены объявить Виктору Медведчуку об окончании расследования его дела.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктора Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского